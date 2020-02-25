Российский певец Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за проблем со здоровьем. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram вечером 24 февраля.

По словам артиста, последние несколько дней он чувствует себя плохо, но продолжит выходить на сцену.

«Мы все в принципе люди, и нам тоже свойственно болеть, и какие-то обострения в межсезонье тоже бывают, не хотел бы вдаваться в подробности», — приводит слова Билана «Федеральное агентство новостей».

Певец также признался, что во время тура по немецким городам выходил на сцену, превозмогая боль. Согласно расписанию гастролей на сайте Билана, концерт в Кирове должен был состояться 25 февраля. Артист пообещал выступить в этом городе 23 марта, а также выразил надежду, что поклонники отнесутся с пониманием к ситуации и придут на шоу после переноса. Каждому пришедшему поклоннику исполнитель обещал подарок от себя.

17 января сообщалось, что Дима Билан перенес операцию на ноге. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию на больничной койке с забинтованной ногой. Снимок был сделан перед операцией по удалению титановой пластины с девятью шурупами из сломанной ноги.