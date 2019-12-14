Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем из-за потери детей

Певец Дима Билан в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» рассказал, что мог стать отцом, но у его избранницы два раза случались выкидыши.

«У меня должно было родиться двое детей от девушки, с которой я встречался, и которую любил. Мы на какое-то время расстались, потом встретились через года и подумали: «А почему бы нет?» — рассказал артист.

По его словам, в первый раз его избранница была беременна двойней, но примерно на третьем месяце случился выкидыш.

«Потом вторая попытка, и снова не получилось», - поделился Билан.

По его словам, он старался поддерживать возлюбленную, но сам тяжело переживал случившееся.

«Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. Все думают: «А мужик, что с него взять…» А внутри все горит, пожар, ты сходишь с ума. Начинаешь пить, и открывается ящик Пандоры и ты просто начинаешь пить», — сказал Билан.

Певец добавил, что после этого его отношения окончательно распались.

Также артист также раскрыл детали своего пьяного выступления в Самаре.