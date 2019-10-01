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Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, он снова попросил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт. Свой пост певец разместил в Instagram во вторник, 1 октября.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала публикацию Пугачева.

На это Билан ответил, что полностью согласен с Примадонной. Ее точку зрения разделили и другие подписчики певца.

Билан выступил на дне рождения Самары 9 сентября. Вскоре после концерта в Сети появились кадры, на которых исполнитель демонстрирует странное поведение, роняет микрофон, подозрительно медленно поет и показывает неприличные жесты. После этого жители города потребовали от местных властей извинений за приглашение певца на праздник.

После этого Билан в видеообращении в Instagram извинился перед самарцами за выступление в нетрезвом виде. Он посетовал, что давно не принимал спиртное и «не рассчитал». Также певец пообещал дать в городе открытый концерт.

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