Билан раскрыл подробности пьяного выступления в Самаре

Певец Дима Билан назвал свое выступление в нетрезвом виде на Дне города в Самаре «венцом всех приключений в уходящем году».

В интервью YouTube-канала «А поговорить?» Билан рассказал, что перед концертом провел время в компании «многих известных людей, в том числе в политике» и изрядно выпил. По словам артиста, он буквально не мог идти, но его никто не остановил, поэтому певец вышел на сцену.

«Я вот говорю: «Почему вы меня выпустили на сцену?» — Ну, не вышел бы, и всё», — сказал Билан.

Певец подчеркнул, что когда пришел в себя, сразу захотел извиниться перед жителями Самары.

«Я понимал, что рискую своей репутацией. Помимо подсознательного расчета было желание. Как потом смотреть людям в глаза?» — добавил он.

9 сентября Дима Билан выступил на Дне города в Самаре. Вскоре после концерта в сети появились кадры, на которых певец ведет себя странно, роняет микрофон, показывает неприличные жесты. Жителей города возмутило поведение артиста.

Сам артист извинился перед самарцами за выступление в нетрезвом виде. Билан, объяснил, что давно не пил спиртное и «не рассчитал». Через некоторое время певец дал новый бесплатный концерт в Самаре.