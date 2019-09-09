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Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением. Как видно на кадрах с выступления, исполнитель подозрительно медленно пил и совершал странные движения.

Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отмечает РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября. Сам исполнитель пока никак данные обвинения не прокомментировал.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева в Самаре. Помимо Билана, на сцене выступали группа «Синяя птица», Александр Иванов, Зара и Денис Клявер.

Ранее в мае Билан допустил, что мог бы в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России.

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