Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением. Как видно на кадрах с выступления, исполнитель подозрительно медленно пил и совершал странные движения.

Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отмечает РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября. Сам исполнитель пока никак данные обвинения не прокомментировал.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева в Самаре. Помимо Билана, на сцене выступали группа «Синяя птица», Александр Иванов, Зара и Денис Клявер.

Ранее в мае Билан допустил, что мог бы в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России.