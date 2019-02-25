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Диме Билану проведут экстренную операцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российскому певцу Диме Билану назначили экстренную операцию из-за двойного перелома ноги, сообщил 24 февраля журнал Star Hit.

Артист сломал ногу в двух местах перед концертом в Санкт-Петербурге. По словам певца, он вышел из своего загородного дома в кроссовках, а дорожки не были посыпаны песком, в результате певец упал и услышал характерный хруст в ноге.

Медики диагностировали закрытый двойной перелом.

От срочной операции Билан отказался и 22 февраля дал в Петербурге концерт, во время которого более трех часов танцевал и летал по залу с помощью специального оборудования.

Теперь же певец вернулся в Москву и уже в понедельник ляжет на операцию.

«Будут вставлять пластину. Что-то я волнуюсь, пожелайте мне удачи, семь потов сошло, пока собирался», — обратился он к поклонникам в Instagram.

По данным издания, после хирургического вмешательства артист останется в больнице на несколько недель.

В сентябре сообщалось, что Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве.

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