Прямой эфир

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

0
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский кинорежиссер и актер госпитализирован в одну из столичных клиник из-за проблем с легкими, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, народный артист СССР обратился к медикам с жалобами на тяжелую отдышку. Артист уже долго время страдает от проблем с легкими. Сейчас у него диагностировали пневматоракс (скопление воздуха или газов в плевральной полости. Оно может возникнуть из-за хронических заболеваний легких).

По предварительным данным, режиссер находится в тяжелом состоянии.

Данелия работал над такими фильмами как «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Джнтльмены удачи», «Я шагаю по Москве».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китайскую балерину госпитализировали во время выступления в Кремле
Актер Игнатий Акрачков госпитализирован в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017