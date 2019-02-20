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Китайскую балерину госпитализировали во время выступления в Кремле

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Китайская артистка Янг Маннан, участвовавшая в балете «Легенда о дуновении ветра», была госпитализирована прямо со сцены Государственного Кремлевского дворца, сообщает 19 февраля РЕН ТВ.

По данным телеканала, 23-летняя балерина почувствовала себя плохо во время выступления. Девушку забрали в больницу прямо со сцены. У нее диагностировано растяжение связочного аппарата левого коленного сустава. Также артистка пожаловалась на сильное головокружение.

Подробности о ее состоянии уточняются.

Балет «Легенда о дуновении ветра» привез в Москву Театр оперы и балета Китая.

18 февраля сообщалось о госпитализации звезды сериалов «Анна Каренина» и «Солдаты» актера Игнатия Акрачкова.

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