Китайскую балерину госпитализировали во время выступления в Кремле

Китайская артистка Янг Маннан, участвовавшая в балете «Легенда о дуновении ветра», была госпитализирована прямо со сцены Государственного Кремлевского дворца, сообщает 19 февраля РЕН ТВ.

По данным телеканала, 23-летняя балерина почувствовала себя плохо во время выступления. Девушку забрали в больницу прямо со сцены. У нее диагностировано растяжение связочного аппарата левого коленного сустава. Также артистка пожаловалась на сильное головокружение.

Подробности о ее состоянии уточняются.

Балет «Легенда о дуновении ветра» привез в Москву Театр оперы и балета Китая.

18 февраля сообщалось о госпитализации звезды сериалов «Анна Каренина» и «Солдаты» актера Игнатия Акрачкова.