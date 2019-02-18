Российский актер Игнатий Акрачков госпитализирован в Москве из-за болей в животе, сообщает 18 февраля телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Отмечается, что артист сам обратился за помощью врачей. По словам 42-летнего Акрачкова, пока медики не знают, чем вызвано недомогание актера.

«Мне дали обезболивающее и отпустили домой до завтра, до утра. Пока не знают врачи [в чем проблема]. Какой-то спазм ЖКТ. Возможно, от отказа от курения», — рассказал Акрачков.

Артист работал в Театре под руководством Армена Джигарханяна, МХТ имени Чехова и «Честном театре». Известен по ролям в сериалах «Анна Каренина» и «Солдаты». Кроме того, снимался в таких картинах, как «Обитаемый остров», «Довлатов», «Всё могут короли».

11 февраля сообщалось, что актер Станислав Житарев попал в больницу. Звезду сериалов «Петербургские тайны» и «Глухарь» госпитализировали из-за обострения хронического заболевания.