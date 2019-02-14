Семен Слепаков госпитализирован в Москве

Известный российский артист Семен Слепаков был госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает 14 февраля телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, у него возникли проблемы с сердцем, потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.

Уточняется, что проблемы были обнаружены давно, но только сейчас артист решил пройти курс лечения.

Накануне звезда реалити-шоу «Холостяк» Роза Герц, родные и близкие которой забили тревогу по поводу ее исчезновения, была госпитализирована. По какой причине девушка оказалась в больнице, не уточняется.