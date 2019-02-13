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Роза Герц из шоу «Холостяк» попала в больницу

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Фото: facebook.com
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Звезда реалити-шоу «Холостяк» Роза Герц, родные и близкие которой забили тревогу по поводу ее исчезновения, была госпитализирована, сообщает 13 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ее друзей.

«Последний раз выходила на связь 30 января 2019 года, до сегодняшнего дня о ней ничего не слышно, на сообщения не отвечает, телефон не в зоне доступа», — рассказала одна из ее знакомых.

По какой причине Герц оказалась в больнице, не уточняется.

Ранее сообщалось, что знакомые Анастасии Матрениной, известной как Роза Герц, потеряли с ней связь после возвращения девушки из Дубаи в Москву.

Роза Герц участвовала в шестом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, главным героем которого был певец Егор Крид. Победительницей стала актриса Дарья Клюкина.

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