Слепаков опроверг данные о своей госпитализации

Известный российский артист Семен Слепаков опроверг данные СМИ о своей госпитализации. Ранее 14 февраля телеканал РЕН ТВ сообщил, что у юмориста возникли проблемы с сердцем и потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.

«Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня всё прекрасно, еду на репетицию концерта в «Крокусе» 17 февраля», — написал Слепаков в Instagram.

Артист пошутил, что обижен на СМИ за скучные фейковые новости о нем. Он напомнил о сообщениях желтой прессы, в которой рассказывалось о любовной связи резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова.

«Всех с днем Влюбленных! Не болейте», — заключил он.

Ранее концертный директор артиста Евгения Лазаревская сообщила, что Слепаков хорошо себя чувствует и на 15 февраля запланирована последняя репетиция перед концертом.