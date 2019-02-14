Концертный директор Слепакова рассказала о состоянии его здоровья

Концертный директор известного артиста Семена Слепакова прокомментировала информацию о его госпитализации. По словам Евгении Лазаревской, он себя чувствует себя нормально.

«Мы созваниваемся, всё хорошо. Мы готовимся к концерту, у нас завтра последняя репетиция», — рассказала она журналистам РЕН ТВ.

Ранее 14 февраля стало известно, что Слепаков был госпитализирован в одну из столичных больниц. По информации журналистов, у него возникли проблемы с сердцем, потребовалось небольшое хирургическое вмешательство. Сообщалось, что проблемы были обнаружены давно, но только сейчас артист решил пройти курс лечения.