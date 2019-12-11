Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил портал Oikotimes.

Организаторы фестиваля пояснили, что Билан разорвал контракт и присутствовать на концерте не будет по двум причинам, он не был единственным российским артистом шоу, а также его имя на афише напечатано недостаточно большим шрифтом, сообщает телеканал «360». Судя по афише, на фестивале выступит Сергей Лазарев, который дважды представлял Россию на конкурсе — в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место. 4 декабря он обвинил американскую авиакомпанию American Airlines в плагиате его номера на «Евровидении-2019».

Дима Билан дважды принимал участие в «Евровидении» — в 2006 и 2008 годах. В первый раз он занял второе место, а во второй — стал победителем, пишет RNS. Представитель Билана в беседе с порталом Super подтвердила его отказ от участия в шоу, отметив, что «не были выполнены определенные условия», из-за чего у исполнителя и его команды «поменялись планы». В октябре Билан заявлял, что задумался о третьей поездке на «Евровидение».

Фестиваль пройдет в Амстердаме 15 декабря, уточняет «Газета.ру». Среди артистов шоу заявлены Верка Сердючка, Dana International, Netta и многие другие.