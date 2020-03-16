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Мемориальную доску Кобзону открыли в академии музыки имени Гнесиных в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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В Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве открыли в понедельник, 16 марта, мемориальную доску народному артисту СССР, Герою труда и депутату Госдумы Иосифу Кобзону.

В церемонии открытия участвовали депутаты нижней палаты парламента. Кобзон возглавлял думский комитет по культуре на протяжении шести созывов, с 2003 по 2011 год.

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На мероприятии присутствовали заслуженный работник культуры России и вдова певца Нелли Кобзон, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент культурного фонда «Кобзон», народная артистка РСФСР Анна Шатилова и певица Валерия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Терешкова заявила, выступая на церемонии, что «сегодня не только вспоминаем, но отдаем дань глубокого уважения и поклонения человеку, жизнь которого посвящена всем нам».

Валерия вспомнила, что именно с Гнесинской академии начался ее творческий путь, когда Кобзон принял ее в свой класс. «Иосиф Давыдович является учителем для многих, и не только для тех, кто у него учился, а вообще учителем в широком смысле этого слова. Не только примером в профессии, но и учителем жизни», — цитирует артистку телеканал «Звезда».

Бронзовая доска, на которой Кобзон изображен на фоне Москвы, была выполнена авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова, пишет РИАМО. Ее установили на фасаде здания академии, где в 1950-х годах Кобзон обучался, а в 1980-х годах преподавал и возглавлял кафедру эстрадного искусства.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

21 мая артисту установили первый памятник в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте находится перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.

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