Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии

Администрация Курской области сообщила о смерти генерального директора холдинга «Металлоинвест» Андрея Варичева от двусторонней пневмонии.

«Да, мне подтвердили данную информацию только что. Губернатор и вся администрация Курской области выражает глубочайшие соболезнования», — сказала собеседница агентства «РИА Новости» в понедельник, 27 апреля.О смерти главы «Металлоинвест» в этот же день сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.По данным издания, Варичев в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Два теста на COVID-19 оказались отрицательными.Предпринимателю было 52 года. Он возглавлял управляющую компанию «Металлоинвест» с 2013 года, а работал в ней с 2006 года, когда пришел на должность коммерческого директора.Варичев был депутатом Курской облдумы шестого (2016-2021 годы) созыва по спискам партии «Единая Россия», членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.