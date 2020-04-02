Джазмен Эллис Марсалис-младший умер от вызванной коронавирусом пневмонии

Американский джазовый пианист Эллис Марсалис-младший скончался на 86-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в среду, 1 апреля, The Associated Press сообщило со ссылкой на сына музыканта Эллиса Марсалиса III.

«Причиной его смерти была пневмония. Но эта пневмония была вызвана коронавирусом», — сказал мужчина. Как уточнил Эллис Марсалис III, ранее его отец был госпитализирован в Новом Орлеане.

Четверо из шести сыновей выдающегося американского джазмена — музыканты: Уинтон, трубач, является самым выдающимся представителем американского джаза, он работает Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Эллис Марсалис младший родился в Новом Орлеане в 1930 году, начал музыкальную карьеру в 1940-е годы.

Накануне стало известно, что 52-летний американский композитор, основатель рок-групп Fountains Of Wayne и Ivy Адам Шлезингер скончался от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом.