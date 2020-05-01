Умерла солистка группы «Фристайл»

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.

«Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине», — написала она.

Участник группы Сергей Кузнецов также подтвердил данные о смерти певицы. По его словам, женщина умерла после продолжительной болезни.

В июне 2018 года стало известно, что Кирсо перенесла инсульт и после сложной операции впала в кому. Коллектив собирал средства на ее лечение, а затем семья оплачивала расходы самостоятельно.

Группа «Фристайл» была особенно популярна в 1990-е. Среди их хитов такие композиции, как «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина», «Белая метелица» и другие.