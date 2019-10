Умер лидер группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс

Лидер британской музыкальной группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс скончался в возрасте 63 лет. Об этом в среду, 2 октября, сообщается на странице группы в социальной сети Facebook.

«С большой печалью мы объявляем о смерти легендарного Барри Мастерса. Как вы можете ожидать, эта новость стала шоком для группы и семьи», — указано в сообщении.

Дату и место прощания артистов его родные сообщат позже.

Группа Eddie and the Hot Rods была основана в 1975 году. Спустя год вышел ее дебютный альбом Teenage Depression. Наибольшую известность коллективу принесла песня Do Anything You Wanna Do. За десятки лет существования группы многие члены коллектива сменялись, Мастерс оставался единственным его постоянным участником.