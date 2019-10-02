Умер актер Игорь Пушкарев

Актер театра и кино Игорь Пушкарев умер в возрасте 81 года в понедельник, 30 сентября. Об этом в среду, 2 октября, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«30 сентября 2019 года на 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарев», — указано в сообщении.

Уточняется, что прощальная панихида состоится 3 октября в 11:00 в конференц-зале Дома кино. Актера похоронят на Хованском кладбище.

Пушкарев закончил Театральное училище им. М.С. Щепкина и дебютировал в кино в 1958 году. За время работы он сыграл более 70 ролей. Наибольшую известность ему принес фильм «А если это любовь?». Кроме того, актер принял участие в картинах «Самые первые», «Своя голова на плечах», «Третий тайм», «Живые и мертвые», «Они живут рядом», «Удивительные приключения» и других.

Игорь Пушкарев также занимался литературной деятельностью и написал три книги.