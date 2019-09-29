Умер писатель Вячеслав Пьецух

Писатель Вячеслав Пьецух скончался. Об этом сообщил друживший с ним поэт Владимир Салимон.

«Сегодня ночью умер Слава Пьецух, мой дорогой друг», — написал он в Facebook. Причина смерти не уточняется.

Президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов уточнил, что Пьецух умер после продолжительной болезни, и назвал его кончину огромной потерей для литературы.

Пьецух начал публиковаться в конце 1970-х, получил известность в следующем десятилетии после публикации сборников его рассказов «Веселые времена», «Предсказание будущего», «Центрально-Ермолаевская война». Был лауреатом премии «Триумф» за выдающийся вклад в отечественную культуру, фонда «Знамя», журнала «Золотой век» и других.