Названа дата прощания с Марком Захаровым

Прощание с режиссером Марком Захаровым пройдет 1 октября в театре «Ленком». Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер.

Церемония продлится с 10:00 до 14:00, передает «Интерфакс».

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с артистами Леонидом Броневым и Олегом Табаковым, сказал Варшавер.

Ранее 28 сентября художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз назвал Захарова отдельным явлением русской культуры, которое относится к кино, театру, педагогике и гражданскому существованию.

Захаров, ставший главным режиссером «Ленкома» в 1973 году, умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи с кончиной худрука труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге.