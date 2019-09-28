Победивший дракона: каким мы запомним Марка Захарова

Публика обычно сходит с ума по актерам — именно им приходится нести на себе бремя вселенской славы. Режиссерам чаще остается тихий восторг ценителей и интеллектуалов, «режиссерское кино» и «режиссерский театр» — по определению искусство «не для всех». Бывают, однако, и исключения — редкие, ибо чтобы заслужить народную любовь режиссеру (хоть в театре, хоть в кино) необходим тонкий талант затрагивать самые глубинные струны души в каждом, без исключения, зрителей. И если бы талант, честность и доброту научились измерять в точных единицах, у Марка Захарова значения, скорее всего, зашкаливали. Сегодня Марка Анатольевича не стало — и «Известия» вспоминают о человеке, подарившем нам «Формулу любви», «Поминальную молитву» и «Того самого Мюнхгаузена».

zah Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он и сам чем-то напоминал главного героя одного из самых своих известных фильмов. Ироничная, но добрая улыбка, чуть усталый взгляд всегда неуловимо грустных глаз... Слава театральная пришла к нему еще в начале 1960-х, после постановки шварцевского «Убить дракона» в Студенческом театре МГУ. Пьеса понятным образом резонировала с тогдашними настроениями в обществе — и символично, что последним большим нетеатральным проектом Захзарова (и, как ни удивительно, единственным его кинофильмом — все самые знаменитые его картины снимались для ТВ) стала в 1988 году новая версия истории Ланселота и Дракона, куда менее оптимистичная, чем за четверть века до того. Захаров словно предчувствовал, что до гибели реального «дракона» оставалось каких-то три года — и что хаос, который воспоследует, погубит не одну добрую некогда душу и не одного хорошего некогда человека.

Пресс-служба театра «Ленком»: Половина труппы театра находится сейчас в Санкт-Петербурге на гастролях. В частности, Инна Чурикова и Дмитрий Певцов играют «Аквитанскую львицу». Актеры, занятые в «Юноне и Авось», отыграв спектакль, вылетели в Москву. Все потрясены известием о кончине Марка Захарова

Впрочем, тогда все это было впереди — а пока, в 1969-м, вся страна упоенно цитировала письма красноармейца Сухова ненаглядной Катерине Матвеевне: «Добрый день, веселая минутка... народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком... Простите великодушно, небольшая заминка. Докончу в следующий раз». Мало кто знал, что тексты сочинил режиссер московского театра Сатиры, мельком упомянутый в титрах М. Захаров. В 1973 он встал у руля московского же Ленкома — который уже не оставил до самой смерти. Туда, «на Захарова», рвались театралы всей страны — а публика попроще приникала к голубым экранам каждый раз, когда не щедрое на новинки советское ТВ повторяло безусловные хиты: «12 стульев» с Мироновым, «Обыкновенное чудо» и «Того самого Мюнхгаузена» с Янковским, «Формулу любви». научившую полстраны выговаривать сложную фамилию «Мгалоблишвили».

zah Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Цензура на ТВ парадоксальным образом была снисходительнее, чем на большом экране — возможно, лишь потому, что кинематограф Ленин обозначил, как важнейшее из искусств, а про телевидение дать ценные указания не успел по независящим обстоятельствам . Так что посте вестей с полей и выступлений дорогого Леонида Ильича советский человек часто получал возможность, что называется, глотнуть воздуха — и фильмы Захарова были в этом отношении почти чистым кислородом. Он говорил иносказательно, конечно — иначе в те времена говорить так, чтобы тебя услышала вся страна, а не пара сотен потребителей «самиздата», было просто невозможно. Но в Бургомистре, Короле, Главнокомандующем, Министре-администраторе зрители видели вовсе не сказочных персонажей. Захаров вольно адаптировал исходные тексты, акцентируя иногда те стороны, о которых, возможно, не задумывались (или не решались задумываться) сами авторы. И для большинства зрителей именно его трактовка пьес Шварца и даже всенародно любимого романа Ильфа и Петрова стала классической, абсолютной.

Иван Агапов, народный артист РФ, актёр театра «Ленком»: Нахожусь в шоке. Что мне сказать про Марка Анатольевича? Великий режиссёр, изумительный человек, любимый учитель, основатель театра... Для меня, как и для всего театра, это невероятное потрясение. В июне он появился на «Хрустальном балу» в честь директора «Ленкома» Марка Борисовича Варшавера. А в августе вдруг заболел воспалением лёгких и попал в больницу. В последний раз мы виделись с Марком Анатольевичем в конце сезона. На сбор труппы в сентябре он не пришёл, хотя из больницы уже выписался и рвался в бой... У нас в семье горе...

Гремели на всю страну и его ленкомовские постановки. Он и для сцены умел выбирать материал, который в точности попадал в тон с настроениями в обществе. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» — первые советские рок-оперы. «Оптимистическая трагедия», вывернувшая наизнанку главную «революционную» пьесу советского театра. «Поминальная молитва», впервые за долгие годы затронувшая еврейскую тему — и тему поднимавшего в конце 1980-х голову антисемитизма. Список будет долгий, едва ли не каждая премьера Захарова становилась событием не только театральной — общекультурной жизни. Не стала исключением и последняя — «День опричника» по Сорокину, вновь продемонстрировавшая самое главное качество Захарова-художника — не бояться говорить неприятную правду со сцены, даже если она задевает людей в чниах и званиях куда выше чем «главный режиссер». Он долго бился с Драконом — и, в конечном счете, пожалуй, победил...

zah Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он и правда был главным режиссером страны — может быть, не для ценителей-эстетов, обитателей закулисья и экспертов по слухам и скандалам — но для обычного зрителя, идущего в театр, чтобы прикоснуться к Прекрасному. С самим Захаровым скандалов, впрочем, связано было ничтожно мало (нет смысла поминать, да и повод, конечно, не тот) — для человека, многие годы возглавлявшего один из главных театров страны, достижение почти невероятное. Все же театр, увы, — идеальная питательная почва не только для великого, но и для низменного; мало где в мире искусства так цветут зависть и обман. Захаров, впрочем, всегда был выше соблазнов, выше завистников и выше льстецов (которых, понятно, хватало в окружении). Дело, наверно, в том, что все свое театральное служение, растянувшееся на долгую и полную триумфов жизнь, Марк Анатольевич оставался верен какому-то сверхъестественному нравственному камертону, который, похоже, был у него «встроен». Камертону, не позволявшему фальшивить самому, и дававшему нужный тон другим. Людей с таким свойством вообще не много — и сегодня стало меньше еще на одного.