Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Победивший дракона: каким мы запомним Марка Захарова

Великий режиссер умер на 86-м году жизни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Победивший дракона: каким мы запомним Марка Захарова
2019-09-28 13:52:46">
2019-09-28 13:52:46
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Публика обычно сходит с ума по актерам — именно им приходится нести на себе бремя вселенской славы. Режиссерам чаще остается тихий восторг ценителей и интеллектуалов, «режиссерское кино» и «режиссерский театр» — по определению искусство «не для всех». Бывают, однако, и исключения — редкие, ибо чтобы заслужить народную любовь режиссеру (хоть в театре, хоть в кино) необходим тонкий талант затрагивать самые глубинные струны души в каждом, без исключения, зрителей. И если бы талант, честность и доброту научились измерять в точных единицах, у Марка Захарова значения, скорее всего, зашкаливали. Сегодня Марка Анатольевича не стало — и «Известия» вспоминают о человеке, подарившем нам «Формулу любви», «Поминальную молитву» и «Того самого Мюнхгаузена».

zah
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Источник назвал причину смерти Марка Захарова

Он и сам чем-то напоминал главного героя одного из самых своих известных фильмов. Ироничная, но добрая улыбка, чуть усталый взгляд всегда неуловимо грустных глаз... Слава театральная пришла к нему еще в начале 1960-х, после постановки шварцевского «Убить дракона» в Студенческом театре МГУ. Пьеса понятным образом резонировала с тогдашними настроениями в обществе — и символично, что последним большим нетеатральным проектом Захзарова (и, как ни удивительно, единственным его кинофильмом — все самые знаменитые его картины снимались для ТВ) стала в 1988 году новая версия истории Ланселота и Дракона, куда менее оптимистичная, чем за четверть века до того. Захаров словно предчувствовал, что до гибели реального «дракона» оставалось каких-то три года — и что хаос, который воспоследует, погубит не одну добрую некогда душу и не одного хорошего некогда человека.

Пресс-служба театра «Ленком»:

Половина труппы театра находится сейчас в Санкт-Петербурге на гастролях. В частности, Инна Чурикова и Дмитрий Певцов играют «Аквитанскую львицу». Актеры, занятые в «Юноне и Авось», отыграв спектакль, вылетели в Москву. Все потрясены известием о кончине Марка Захарова

В Мосгордуме пообещали увековечить память Марка Захарова

Впрочем, тогда все это было впереди — а пока, в 1969-м, вся страна упоенно цитировала письма красноармейца Сухова ненаглядной Катерине Матвеевне: «Добрый день, веселая минутка... народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком... Простите великодушно, небольшая заминка. Докончу в следующий раз». Мало кто знал, что тексты сочинил режиссер московского театра Сатиры, мельком упомянутый в титрах М. Захаров. В 1973 он встал у руля московского же Ленкома — который уже не оставил до самой смерти. Туда, «на Захарова», рвались театралы всей страны — а публика попроще приникала к голубым экранам каждый раз, когда не щедрое на новинки советское ТВ повторяло безусловные хиты: «12 стульев» с Мироновым, «Обыкновенное чудо» и «Того самого Мюнхгаузена» с Янковским, «Формулу любви». научившую полстраны выговаривать сложную фамилию «Мгалоблишвили».

zah
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Обыкновенный волшебник: ушел из жизни Марк Захаров
Российскому и советскому режиссеру театра и кино было 85 лет

Цензура на ТВ парадоксальным образом была снисходительнее, чем на большом экране — возможно, лишь потому, что кинематограф Ленин обозначил, как важнейшее из искусств, а про телевидение дать ценные указания не успел по независящим обстоятельствам . Так что посте вестей с полей и выступлений дорогого Леонида Ильича советский человек часто получал возможность, что называется, глотнуть воздуха — и фильмы Захарова были в этом отношении почти чистым кислородом. Он говорил иносказательно, конечно — иначе в те времена говорить так, чтобы тебя услышала вся страна, а не пара сотен потребителей «самиздата», было просто невозможно. Но в Бургомистре, Короле, Главнокомандующем, Министре-администраторе зрители видели вовсе не сказочных персонажей. Захаров вольно адаптировал исходные тексты, акцентируя иногда те стороны, о которых, возможно, не задумывались (или не решались задумываться) сами авторы. И для большинства зрителей именно его трактовка пьес Шварца и даже всенародно любимого романа Ильфа и Петрова стала классической, абсолютной.

Иван Агапов, народный артист РФ, актёр театра «Ленком»:

Нахожусь в шоке. Что мне сказать про Марка Анатольевича? Великий режиссёр, изумительный человек, любимый учитель, основатель театра... Для меня, как и для всего театра, это невероятное потрясение. В июне он появился на «Хрустальном балу» в честь директора «Ленкома» Марка Борисовича Варшавера. А в августе вдруг заболел воспалением лёгких и попал в больницу. В последний раз мы виделись с Марком Анатольевичем в конце сезона. На сбор труппы в сентябре он не пришёл, хотя из больницы уже выписался и рвался в бой... У нас в семье горе...

Гремели на всю страну и его ленкомовские постановки. Он и для сцены умел выбирать материал, который в точности попадал в тон с настроениями в обществе. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» — первые советские рок-оперы. «Оптимистическая трагедия», вывернувшая наизнанку главную «революционную» пьесу советского театра. «Поминальная молитва», впервые за долгие годы затронувшая еврейскую тему — и тему поднимавшего в конце 1980-х голову антисемитизма. Список будет долгий, едва ли не каждая премьера Захарова становилась событием не только театральной — общекультурной жизни. Не стала исключением и последняя — «День опричника» по Сорокину, вновь продемонстрировавшая самое главное качество Захарова-художника — не бояться говорить неприятную правду со сцены, даже если она задевает людей в чниах и званиях куда выше чем «главный режиссер». Он долго бился с Драконом — и, в конечном счете, пожалуй, победил...

zah
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Если режиссер талантлив — допустимо многое»
Марк Захаров — о свободе творчества, пользе кинематографа для театральных актеров и переселении душ

Он и правда был главным режиссером страны — может быть, не для ценителей-эстетов, обитателей закулисья и экспертов по слухам и скандалам — но для обычного зрителя, идущего в театр, чтобы прикоснуться к Прекрасному. С самим Захаровым скандалов, впрочем, связано было ничтожно мало (нет смысла поминать, да и повод, конечно, не тот) — для человека, многие годы возглавлявшего один из главных театров страны, достижение почти невероятное. Все же театр, увы, — идеальная питательная почва не только для великого, но и для низменного; мало где в мире искусства так цветут зависть и обман. Захаров, впрочем, всегда был выше соблазнов, выше завистников и выше льстецов (которых, понятно, хватало в окружении). Дело, наверно, в том, что все свое театральное служение, растянувшееся на долгую и полную триумфов жизнь, Марк Анатольевич оставался верен какому-то сверхъестественному нравственному камертону, который, похоже, был у него «встроен». Камертону, не позволявшему фальшивить самому, и дававшему нужный тон другим. Людей с таким свойством вообще не много — и сегодня стало меньше еще на одного.

Евгений Князев, народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина:

Ушла наиярчайшая личность, которая держала театр долгие годы на таком подъеме, что туда хотелось и попасть в качестве зрителя, и стать членом труппы... Становится очень грустно. И так как Марк Анатольевич был учителем, мне бы хотелось, чтобы его начинания, его дело произрастало в его учениках. Чтобы они были настоящими, чтобы это всё продолжалось.К сожалению, смерть — это единственная правда, этого нам никому не избежать, но воспринимать такие новости очень больно.Я всегда любил «Ленком», у нас училась дочь Захарова — Саша, а он с большим уважением относился к нашей школе, несмотря на то, что сам преподавал в ГИТИСе, смотрел наших выпускников и принимал к себе в театр. И мне это было очень приятно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обыкновенный волшебник: непростые чудеса Марка Захарова
Правда жизни знаменитого режиссера
Труппа «Ленкома» прервала гастроли в связи со смертью Захарова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019