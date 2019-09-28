Источник назвал причину смерти Марка Захарова

Причиной смерти режиссера Марка Захарова стала остановка сердца. Как стало известно «Известиям», она произошла на фоне двухсторонней пневмонии.

Режиссер с 18 сентября находился в 64-й городской больнице, рассказал источник издания, и умер там же сегодня около 10:30 утра.

Захаров скончался 28 сентября.

В августе Захаров был госпитализирован с воспалением легких. В начале сентября его выписали. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер тогда говорил, что режиссер некоторое время побудет дома, чтобы набраться сил после болезни, затем приступит к работе.

Марк Захаров родился в Москве в 1933 году. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, год спустя начал заниматься режиссурой. Ставил спектакли в Театре имени Гоголя, Студенческом театре МГУ, Театре сатиры, Театре Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). В последнем с 1973 года стал главным режиссером. Также преподавал режиссуру в Российском институте театрального искусства (бывший ГИТИС). В 1970–1980-х годах активно работал в кино. Снял фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».