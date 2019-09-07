В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы

Народного артиста СССР Марка Захарова выпишут из больницы 9 сентября. Об этом сообщил Марк Варшавер, директор театра «Ленком», худруком которого является Захаров.

«Я только что говорил с ним (Захаровым. — Ред.) по телефону. Сейчас он гуляет во дворе Боткинской больницы с дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что уже вполне готов вернуться на работу в театр», — цитирует Варшавера ТАСС 7 сентября.

По его словам, после выписки худрук «Ленкома» намерен вернуться к репетициям спектакля «Капкан».

О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких. СМИ утверждают, что артист обратился за медицинской помощью не сразу, а только после возникновения тяжелой одышки.