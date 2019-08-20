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В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что худрук театра, народный артист СССР Марк Захаров был доставлен в больницу с подозрением на воспаление легких. По его словам, сейчас врачи проводят анализы для подтверждения диагноза.

«Мы надеемся, что он отделался легким испугом», — приводит слова директора «Ленкома» ТАСС.

Он отметил, что Захарова могут отпустить домой в течение трех дней.

Ранее 20 августа сообщалось, что Захаров попал в больницу. Отмечалось, что 85-летний режиссер был госпитализирован в реанимацию. По данным СМИ, он уже несколько дней чувствовал себя плохо, однако обратился к медикам за помощью только после возникновения тяжелой одышки.

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