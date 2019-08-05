СМИ сообщили о госпитализации директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил, в частности, канал РЕН ТВ.

По данным телеканала, Варшавера госпитализировали еще 1 августа. Ему потребовалась помощь медиков из-за приступа гипертонии.

Сам директор «Ленкома» опроверг сообщение о госпитализации. По словам Варшавера, ему предстоит пройти ряд обследований, но ложиться в больницу ради этого ему не придется.

«Информация о госпитализации неверная. Я сейчас нахожусь на работе. У меня на самом деле предстоит гастроскопия и колоноскопия, но это не госпитализация. Это делается в качестве диагностики и не более того», — цитирует директора театра агентство «Москва».

18 июля после падения со сцены в больницу попала актриса Инна Чурикова. Артистка провела в медицинском учреждении две недели.