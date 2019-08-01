Инну Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского через две недели после госпитализации. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную больницы.

18 июля 75-летняя Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня», напоминает RT. Актрису госпитализировали в отделение реанимации. Через день актрису перевели в обычную палату. По словам актрисы Екатерины Васильевой, коллеги Чуриковой по спектаклю, артистку ослепили прожекторы, из-за чего она упала и ударилась головой, уточняет телеканал «360».

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, в больнице Чурикова прошла полное обследование. Врачи не зафиксировали у нее никаких переломов. Он добавил, что после выписки актриса, вероятно, поедет отдыхать.