В «Ленкоме» рассказали о скорой выписке Чуриковой из больницы

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что находящаяся в больнице после падения со сцены актриса Инна Чурикова готовится к выписке.

«Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы», — цитирует его «РИА Новости».

Варшавер добавил, что после больницы актриса, вероятно, поедет отдыхать.

Чурикова упала со сцены во время спектакля 18 июля, ее госпитализировали в отделение реанимации. Спустя день ее перевели в обычную палату. 26 июля актриса рассказала, что упала со сцены из-за плохого зрения.