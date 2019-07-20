В театре рассказали о самочувствии Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя хорошо, ее состояние улучшилось. Об этом в субботу, 20 июля, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Слава богу, всё хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что Чурикова пока остается в больнице. Накануне, 19 июля, стало известно, что ее перевели из реанимации в обычную палату.

Инна Чурикова упала со сцены накануне во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». Тогда же она была госпитализирована в столичную клинику. Изначально сообщалось, что врачи подозревают у 75-летней артистки тяжелые повреждения ребер.

Как рассказала ее коллега по спектаклю актриса Екатерина Васильева, Чурикову ослепили прожекторы, после чего она упала и ударилась головой. Позднее муж пострадавшей, режиссер Глеб Панфилов сообщил, что его супруга чувствует себя лучше.

Инна Чурикова окончила Щепкинское училище. Она снималась в картине Глеба Панфилова «В огне брода нет», а также играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова. Она также известна зрителям по многочисленным театральным ролям.