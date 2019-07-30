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Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актриса Инна Чурикова, госпитализированная после падения со сцены, остается в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом во вторник, 30 июля, рассказали ТАСС в справочной службе больницы.

«Пока не выписана, находится в отделении острых эндотоксикозов. Состояние у нее тяжелое», — отметил собеседник агентства.

При этом накануне директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что Чурикова готовится к выписке. «Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы», — подчеркнул он.

По его словам, после больницы актриса, вероятно, поедет отдыхать.

75-летняя Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля, ее госпитализировали в отделение реанимации. Спустя день актрису перевели в обычную палату. По словам ее коллеги по спектаклю — актрисы Екатерины Васильевой — Чурикову ослепили прожекторы, после чего она упала и ударилась головой.

Инна Чурикова окончила Щепкинское училище. Она снималась в картине Глеба Панфилова «В огне брода нет», а также играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова. Она также известна зрителям по многочисленным театральным ролям.

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