Родственники рассказали о самочувствии Инны Чуриковой

Режиссер Глеб Панфилов, муж народной артистки СССР Инны Чуриковой, рассказал о самочувствии актрисы, которая в четверг, 18 июля упала со сцены в театре «Русская песня».

Ночью режиссер вместе с сыном Иваном навещали актрису в больнице, передает РЕН ТВ. По словам супруга Чуриковой, она чувствует себя лучше после инцидента.

Ранее стало известно, что врачи подозревают у 75-летней артистки тяжелые повреждения ребер. Отмечалось, что она находится в отделении реанимации одной из столичных клиник.

Артистка Екатерина Васильева, сыгравшая с Чуриковой в спектакле «Старая дева», рассказала, что коллегу ослепили прожекторы, после чего она споткнулась, упала и ударилась головой.