Прямой эфир

Родственники рассказали о самочувствии Инны Чуриковой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Глеб Панфилов, муж народной артистки СССР Инны Чуриковой, рассказал о самочувствии актрисы, которая в четверг, 18 июля упала со сцены в театре «Русская песня».

Ночью режиссер вместе с сыном Иваном навещали актрису в больнице, передает РЕН ТВ. По словам супруга Чуриковой, она чувствует себя лучше после инцидента.

Ранее стало известно, что врачи подозревают у 75-летней артистки тяжелые повреждения ребер. Отмечалось, что она находится в отделении реанимации одной из столичных клиник.

Артистка Екатерина Васильева, сыгравшая с Чуриковой в спектакле «Старая дева», рассказала, что коллегу ослепили прожекторы, после чего она споткнулась, упала и ударилась головой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Просто колдовство: Инна Чурикова — от тюзовской лисы до Орлеанской девы
Великая актриса и ее сильные героини
Ее величество: такая разная Инна Чурикова
Лучшие роли знаменитой актрисы на сцене и в кино

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017