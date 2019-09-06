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Жена Гафта рассказала о его здоровье

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Супруга актера театра «Современник» Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала, что артист чувствует себя стабильно.

«Ничего, нормально, всё стабильно, восстанавливается. Всё так же находится в лечебно-реабилитационном центре. Пока домой не забираем», — сообщила Остроумова «РИА Новости» 6 сентября.

Накануне она опровергла слухи о параличе артиста. О том, что Гафт частично парализован, телеканал РЕН ТВ сообщил ранее, 5 сентября.

Из больницы, где актер находился после инсульта, Гафта выписали 22 августа, после чего он продолжил восстанавливаться в реабилитационном центре.

О том, что артист перенес инсульт, стало известно 7 августа.

Ранее, 12 марта, 83-летний Гафт был экстренно госпитализирован из-за ухудшения здоровья на фоне стресса. Как пишет НСН, у актера есть ряд заболеваний, самое серьезное из которых — болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал реже выходить на сцену «Современника».

Народный артист СССР Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, первой картиной, в которой он снялся, было «Убийство на улице Данте». После этого он сыграл множество комедийных и драматических ролей, а также работал в театрах Моссовета, сатиры, на Малой Бронной, «Современник» и других. Кроме этого, авторству Гафта принадлежит множество стихов и эпиграмм.

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