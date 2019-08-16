Супруга Гафта рассказала о самочувствии актера

Народный артист СССР и актер театра «Современник» Валентин Гафт чувствует себя нормально, его состояние оценивают как стабильное. Об этом 16 августа «РИА Новости» рассказала супруга артиста, актриса Ольга Остроумова.

«Ничего, стабильное состояние, нормально всё, про выписку ничего пока не могу сказать», — сказала жена актера.

12 августа Остроумова сообщала, что Гафт всё еще находится в больнице и уже чувствует себя хорошо.

О том, что артист перенес инсульт, стало известно 7 августа.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что 83-летний Гафт был экстренно госпитализирован из-за ухудшения здоровья на фоне стресса. Как пишет НСН, у актера есть ряд заболеваний, самое серьезное из которых — болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал реже выходить на сцену «Современника».

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, первой картиной, в которой он снялся, было «Убийство на улице Данте». После этого он сыграл множество комедийных и драматических ролей, а также работал в театрах Моссовета, Сатиры, на Малой Бронной, «Современник» и других. Кроме того, авторству Гафта принадлежит множество стихов и эпиграмм.