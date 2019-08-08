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Супруга Гафта опровергла информацию о смерти артиста

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Актер театра и кино Валентин Гафт, находящийся в настоящее время в больнице, чувствует себя нормально. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

«Всё нормально», — цитирует телеканал «360» ответ Остроумовой на вопрос о появившейся информации про смерть артиста.

Супруга Гафта также рассказала, что актер находится в удовлетворительном состоянии.

«День на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал», — рассказала она «РИА Новости».

Ранее информация о смерти артиста появилась на портале Mail.ru.

smi2Валентин Гафт перенес инсульт в начале августа. 7 августа стало известно о госпитализации актера.

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, в картине «Убийство на улице Данте». После этого сыграл еще множество как комедийных, так и драматических ролей. Также работал в театрах Моссовета, Сатиры, на Малой Бронной, «Современнике» и других. Кроме того, известен как автор стихов и эпиграмм. В 1984 году Гафт удостоился звания народного артиста РСФСР.

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