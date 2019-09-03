Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

Голливудский актер Микки Рурк шокировал поклонников своей внешностью. Как пишет The Sun 3 сентября, после участия Рурка в британском утреннем телешоу интернет-пользователи оставили в соцсетях множество комментариев.

Актер вышел на связь с ведущими программы Good Morning Britain по видеосвязи. 66-летний Рурк сидел в ковбойской шляпе с маленькой собачкой на руках. В ходе беседы он рассказал о съемках фильма «Рестлер» и работе над триллером «Ночной перенос», пишет «РИА Новости».

Однако больше аудиторию заинтересовала внешность актера. Многие Twitter-пользователи усомнились, действительно ли в программе принял участие именно Микки Рурк. Некоторых внешность актера шокировала.

«Боже мой, Микки Рурк? Что ты с собой сделал», — пишет lizzie randon-partis.

«Кто вообще это был? Он совсем не похож на Микки Рурка», — прокомментировал пользователь mrsfedup.

«Микки Рурк был таким красивым. Сейчас он выглядит совсем не так, как раньше, никогда бы не подумала, что «плохой парень» уподобится пластиковому Голливуду», — заявила kathie.artist.

«Этот актер был известен как Микки Рурк. Его пластический хирург должен был его остановить», — полагает пользователь с ником Graceless.

Некоторым поклонникам поведение актера показалось странным. Например, на просьбу рассказать о новой картине Рурк растерялся и переспросил, о каком фильме идет речь.

1 сентября стало известно, что американский актер и комик Кевин Харт попал в больницу после ДТП — его автомобиль съехал с дороги и упал в кювет. Харта госпитализировали с тяжелыми травмами спины.