Американский актер и комик Кевин Харт попал в больницу после ДТП

Американский актер и комик Кевин Харт получил травму спины и попал в больницу после того, как его автомобиль съехал с дороги и упал в кювет в американском штате Калифорния. Об этом со ссылкой на полицию сообщило издание TMZ.

Авария произошла ночью в воскресенье, 1 сентября, на шоссе Малхоланд в районе Малибу. Машина врезалась в деревянные ограждения, которые расположены вдоль обочины дороги, а после этого упала в канаву.

Полиция также сообщила, что за рулем находился не актер. Кроме него, в машине ехали еще два человека, один из которых вел автомобиль. Харт и водитель получили тяжелые травмы, третий пассажир — женщина — в госпитализации не нуждается.

По предварительным данным, мужчина за рулем не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кевин Харт известен по таким фильмам, как «Очень страшное кино 3», «Очень страшное кино 4», «Думай как мужчина», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Джуманджи: Новый уровень»

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