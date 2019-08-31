Звезда Star Trek перед трагической смертью боролся с болезнью

Актер фантастических фильмов Star Trek («Звездный путь») Антон Ельчин долгое время боролся с болезнью, перед тем как трагически погиб в июне 2016 года. Автомобиль мужчины Jeep Grand Cherokee съехал по крутому склону дороги и прижал молодого человека к металлическому забору.

Об этом сообщил режиссер Гаррет Прайс, после того как начал собирать информацию для документального фильма об Антоне Ельчине. Он был крайне удивлен, что актер долгое время скрывал свою хроническую болезнь, пишет издание Perez Hilton.

Мужчина страдал дегенеративным наследственным заболеванием — кистозным фиброзом. Оно вызывает повреждение легких, пищеварительной системы и других органов. Люди с данным заболеванием зачастую имеют небольшую продолжительность жизни и умирают в возрасте около 30 лет.

Антон Ельчин известен широкой аудитории по роли русского вундеркинда Павла Чехова в перезапуске космического эпоса «Звездный путь». В Саду легенд на Голливудском кладбище актеру установлен памятник. На церемонии открытия бронзовой скульптуры присутствовали друзья Ельчина и коллеги по саге, в том числе актеры Зои Салдана и Саймон Пегг, а также актриса Дженнифер Лоуренс.

Родители актера подали в суд на Fiat Chrysler, возложив на компанию ответственность за смерть сына. В иске утверждалось, что коробка передач была неисправна. При этом в апреле 2016 года Fiat Chrysler начала кампанию по отзыву данной модели, а владельцев призывали обратить внимание на возможные неполадки. Как потом стало известно, Ельчину письмо было отправлено уже после его гибели.