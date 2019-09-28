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Советник президента по культуре выразил соболезнования близким Захарова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель театра «Ленком» Марк Захаров был олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино, сказал советник президента России по культуре Владимир Толстой. В субботу, 28 сентября, он выразил соболезнования близким режиссера.

«Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам», — цитирует Толстого «РИА Новости».

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Его не стало после продолжительной болезни.

В августе Захаров был госпитализирован с воспалением легких. В начале сентября его выписали из больницы. В «Ленкоме» тогда сообщили, что он некоторое время проведет дома, а затем приступит к репетициям.

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