Умер режиссер Марк Захаров

Режиссер Марк Захаров умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — цитирует его ТАСС.

«Да, нет больше Марка Анатольевича», — сказал Варшавер РЕН ТВ.

О месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

В августе Захаров был госпитализирован с воспалением легких. В начале сентября его выписали из больницы. Тогда Варшавер заявил, что режиссер некоторое время побудет дома, чтобы набраться сил после болезни, а затем приступит к репетициям.

Марк Захаров родился в Москве в 1933 году. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, год спустя начал заниматься режиссурой. Ставил спектакли в Театре имени Гоголя, Студенческом театре МГУ, Театре Сатиры, Театре Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). В последнем с 1973 года стал главным режиссером. Также преподавал режиссуру в Российском институте театрального искусства (бывший ГИТИС). В 1970–1980-х годах активно работал в кино. Снял фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».