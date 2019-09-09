Врачи решили выписать Марка Захарова из больницы

Художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова в понедельник, 9 сентября, выпишут из больницы. Об этом журналистам сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Сегодня он возвращается домой и днями начнет репетировать спектакли», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Варшавера, самочувствие худрука театра изумительное, и он излечен от воспаления легких. Директор «Ленкома» отметил, что еще несколько дней Захаров пробудет дома, чтобы набраться сил после болезни.

О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких. СМИ сообщали, что артист обратился за медицинской помощью не сразу, а только после возникновения тяжелой одышки.