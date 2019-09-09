Прямой эфир

Врачи решили выписать Марка Захарова из больницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова в понедельник, 9 сентября, выпишут из больницы. Об этом журналистам сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Сегодня он возвращается домой и днями начнет репетировать спектакли», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Варшавера, самочувствие худрука театра изумительное, и он излечен от воспаления легких. Директор «Ленкома» отметил, что еще несколько дней Захаров пробудет дома, чтобы набраться сил после болезни.

О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких. СМИ сообщали, что артист обратился за медицинской помощью не сразу, а только после возникновения тяжелой одышки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы
В «Ленкоме» назвали сроки выписки Марка Захарова из больницы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019