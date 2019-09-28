Труппа «Ленкома» прервала гастроли в связи со смертью Захарова

Труппа театра «Ленком» прерывает гастроли и возвращается в Москву в связи с кончиной руководителя театра Марка Захарова. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Ленкома» 28 сентября.

Так, половина труппы, в том числе актеры Инна Чурикова и Дмитрий Певцов, сейчас находится в Санкт-Петербурге, где играют «Аквитанскую львицу». Другая половина труппы показала «Юнону и Авось» и уже вылетела в Москву.

Марк Захаров скончался утром 28 сентября на 86-м году жизни. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двухсторонней пневмонии. С 18 сентября режиссер находился в больнице.

В августе Захарова госпитализировали с воспалением легких, а выписали в начале сентября. Тогда в «Ленкоме» говорили, что режиссер некоторое время проведет дома, а затем приступит к репетициям.

Марк Захаров родился в Москве в 1933 году. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, год спустя начал заниматься режиссурой. Ставил спектакли в Театре имени Гоголя, Студенческом театре МГУ, Театре сатиры, Театре Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). В последнем с 1973 года стал главным режиссером. Также преподавал режиссуру в Российском институте театрального искусства (бывший ГИТИС). В 1970–1980-х годах активно работал в кино. Снял фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».