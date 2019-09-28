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В Мосгордуме пообещали увековечить память Марка Захарова

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Память режиссера Марка Захарова, скончавшегося 28 сентября, обязательно будет увековечена. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Здесь не стоит вопрос, говоря о личности Марка Анатольевича, о том, можно ли увековечить память», — цитирует депутата ТАСС. По его словам, семья режиссера должна решить, как именно это должно быть сделано, и Мосгордума ее поддержит.

По словам Герасимова, есть много вариантов сохранения памяти: памятная табличка, памятник, название улицы или присвоение театру «Ленком» имени Захарова.

О смерти 85-летнего Захарова после продолжительной болезни стало известно ранее 28 сентября.

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