В Мосгордуме пообещали увековечить память Марка Захарова

Память режиссера Марка Захарова, скончавшегося 28 сентября, обязательно будет увековечена. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Здесь не стоит вопрос, говоря о личности Марка Анатольевича, о том, можно ли увековечить память», — цитирует депутата ТАСС. По его словам, семья режиссера должна решить, как именно это должно быть сделано, и Мосгордума ее поддержит.

По словам Герасимова, есть много вариантов сохранения памяти: памятная табличка, памятник, название улицы или присвоение театру «Ленком» имени Захарова.

О смерти 85-летнего Захарова после продолжительной болезни стало известно ранее 28 сентября.