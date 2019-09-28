Обыкновенный волшебник: ушел из жизни Марк Захаров

Режиссер, актер, сценарист, преподаватель и общественный деятель Марк Захаров был художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года, и именно он сделал его легендарным «Ленкомом»
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Среди его учеников много знаменитых российских и советских актеров: Николай Караченцов, Александр Абдулов, Мария Миронова, Александр Збруев и др.
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Семейная легенда Захаровых гласит, что матери будущего режиссера приснился сон, в котором ее сын становится актером. После этого Марк Анатольевич действительно обратил внимание на профессию и поступил в ГИТИС
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Марк Захаров с дочерью Александрой Захаровой, 1996 год
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Немногим известно, что Захарову-сценаристу принадлежит авторство писем товарища Сухова к жене, бесценной Катерине Матвеевне, в фильме «Белое солнце пустыни»
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Марк Захаров вручает кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года» 12-летнему Михаилу Процько, сыгравшему в ленте «Сибирь. Монамур», 2012 год
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Строчка из песни про воробушка и бабочку в фильме «Обыкновенное чудо» едва прошла цензуру. В ней увидели сексуальный подтекст, но режиссеру и сценаристу удалось убедить комитет, что песенка не имеет двойных смыслов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Знаменитую фразу Кисы Воробьянинова «Да уж!» в фильме «12 стульев» также придумал создатель этой картины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Телеверсия спектакля Марка Захарова «Юнона и Авось» приобрела широкую известность и стала невероятно популярной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Фильмы народного артиста СССР и РСФСР, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона» заслуженно вошли в золотой фонд советского и мирового кинематографа
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