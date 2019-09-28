Прямой эфир

Обыкновенный волшебник: ушел из жизни Марк Захаров

Российскому и советскому режиссеру театра и кино было 85 лет
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Советский режиссер, художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Анатольевич Захаров. 1973 год
Фото: РИА Новости/Лев Иванов
Режиссер, актер, сценарист, преподаватель и общественный деятель Марк Захаров был художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года, и именно он сделал его легендарным «Ленкомом»
На весь экран
Лауреат Государственной премии СССР 1987 года, залуженный деятель искусств РСФСР, главный режиссер московского театра им. Ленинского комсомола Марк Захаров. 1987 год
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Среди его учеников много знаменитых российских и советских актеров: Николай Караченцов, Александр Абдулов, Мария Миронова, Александр Збруев и др.
На весь экран
Советский, российский режиссер театра и кино, художественный руководитель и главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Анатольевич Захаров (справа) в фойе культурного центра АПН перед началом брифинга, посвященного театральному фестивалю «Дни московских театров в Мюнхене»
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Семейная легенда Захаровых гласит, что матери будущего режиссера приснился сон, в котором ее сын становится актером. После этого Марк Анатольевич действительно обратил внимание на профессию и поступил в ГИТИС
На весь экран
Режиссер театра «Ленком» Марк Захаров с дочерью Александрой Захаровой. 1996 год
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Марк Захаров с дочерью Александрой Захаровой, 1996 год
На весь экран
Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров в Московском художественном театре имени А. П. Чеxова на торжественном вечере, посвященном 150-летию со дня рождения А.П.Чехова «Наш Чехов». 2010 год
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Немногим известно, что Захарову-сценаристу принадлежит авторство писем товарища Сухова к жене, бесценной Катерине Матвеевне, в фильме «Белое солнце пустыни»
На весь экран
Режиссер Марк Захаров вручает кинопремию в номинации «Открытие года» 12-летнему Михаилу Процько, сыгравшему в ленте «Сибирь. Монамур» на ХХV Юбилейной торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2011 год. 2012 год
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Марк Захаров вручает кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года» 12-летнему Михаилу Процько, сыгравшему в ленте «Сибирь. Монамур», 2012 год
На весь экран
Художественный руководитель Московского театра «Ленком» Марк Захаров во время церемонии вручения государств. 2013 год
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Строчка из песни про воробушка и бабочку в фильме «Обыкновенное чудо» едва прошла цензуру. В ней увидели сексуальный подтекст, но режиссеру и сценаристу удалось убедить комитет, что песенка не имеет двойных смыслов
На весь экран
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в театре имени Моссовета в Москве. 2017 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Знаменитую фразу Кисы Воробьянинова «Да уж!» в фильме «12 стульев» также придумал создатель этой картины
На весь экран
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров во время сборы труппы театра в преддверии 91-го театрального сезона. 2017 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Телеверсия спектакля Марка Захарова «Юнона и Авось» приобрела широкую известность и стала невероятно популярной
На весь экран
Художественный руководитель Московского театра «Ленком» Марк Захаров на XXVIII церемонии награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве. 2019 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Фильмы народного артиста СССР и РСФСР, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона» заслуженно вошли в золотой фонд советского и мирового кинематографа
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019