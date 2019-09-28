Худрук Театра Пушкина назвал Захарова создателем великого театра

Марк Захаров создал театр «Ленком», ставший великим и для многих — главным театром в стране. Об этом «Известиям» рассказал художественный руководитель Театра имени Пушкина, народный артист России Евгений Писарев.

«Он вместе со своими соратниками — драматургом Григорием Гориным, художником Олегом Шейнцисом, своими прекрасными артистами создал невероятно мощный бренд, который силен и сегодня. Люди идут и идут в театр «Ленком» — и никто же не думает, что это театр Ленинского комсомола. Все знают, что это театр Марка Анатольевича Захарова», — сказал Писарев.

Многие люди его поколения пришли в театр именно благодаря Захарову и его спектаклям, рассказал худрук Театра имени Пушкина.

«Как ни странно, в памяти широкого зрителя и, может быть, сегодняшней молодежи Захаров остается как кинорежиссер. Но «мой» Захаров — в спектаклях моего детства», — рассказал он.

Захаров, ставший главным режиссером Ленкома в 1973 году, умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи с кончиной худрука труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге.