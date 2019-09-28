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Игорь Крутой назвал смерть Марка Захарова утратой для всего мира

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Продюсер Игорь Крутой считает смерть режиссера Марка Захарова утратой для России и всего мира. Об этом он написал на своей странице в Instagram в субботу, 28 сентября.

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«Это утрата не только для «Ленкома», а и для всей страны и всего мира», — написал продюсер, прикрепив к публикации совместное с покойным артистом фото.

По словам Крутого, со смертью Захарова ушел целый мир, в котором «можно было ожидать его гениальные постановки спектаклей и фильмов, капустников, его юмор, иронию и Любовь к людям!».

Режиссер скончался утром 28 сентября на 86-м году жизни. Источник «Известий» отмечал, что смерть наступила в результате остановки сердца на фоне двухсторонней пневмонии. С 18 сентября артист находился в больнице.

В августе он был госпитализирован с воспалением легких и выписан в начале сентября. В театре «Ленком», где трудился режиссер, говорили, что он какое-то время побудет дома, а потом приступит к репетициям.

В связи с новостью о смерти мэтра труппа «Ленкома» прервала гастроли и возвращается в Москву. Половина труппы, включая актеров Инну Чурикову и Дмитрия Певцова, сейчас находится в Санкт-Петербурге, где играют «Аквитанскую львицу». Другая половина показала «Юнону и Авось» и уже направилась в столицу.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой выразил соболезнования близким Захарова, назвав его олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов пообещал увековечить память о режиссере. Он добавил, что для этого есть много вариантов: памятная табличка, памятник, название улицы или присвоение «Ленкому» его имени.

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