Прямой эфир

Райхельгауз рассказал о роли Захарова в русской культуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз назвал режиссера Марка Захарова, скончавшегося 28 сентября, великим.

Победивший дракона: каким мы запомним Марка Захарова
Великий режиссер умер на 86-м году жизни

«Есть режиссеры способные, есть талантливые, есть выдающиеся, а есть великие», — рассказал он «Известиям».

«Русский театр в XX веке дал миру целое высокогорье. Это Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд — гении, титаны, которых мы не застали. А потом пошли те, кого наше поколение уже имело счастье знать лично — Товстоногов, Эфрос, Ефремов, Любимов», — сказал он. В этот же ряд, по словам Райхельгауза, нужно поставить и Захарова, который продемонстрировал высочайший уровень мастерства в спектаклях, фильмах и учениках.

«Марк Захаров» — отдельное понятие русской культуры, которое относится к кино, театру, педагогике и гражданскому существованию, подчеркнул Райхельгауз.

Захаров умер утром 28 сентября. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двухсторонней пневмонии. Директор театра «Ленком» подтвердил, что режиссер скончался в результате повторного воспаления легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ректор института имени Щукина рассказал о роли Марка Захарова в подъеме театра
Игорь Крутой назвал смерть Марка Захарова утратой для всего мира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019