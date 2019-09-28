Райхельгауз рассказал о роли Захарова в русской культуре

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз назвал режиссера Марка Захарова, скончавшегося 28 сентября, великим.

«Есть режиссеры способные, есть талантливые, есть выдающиеся, а есть великие», — рассказал он «Известиям».

«Русский театр в XX веке дал миру целое высокогорье. Это Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд — гении, титаны, которых мы не застали. А потом пошли те, кого наше поколение уже имело счастье знать лично — Товстоногов, Эфрос, Ефремов, Любимов», — сказал он. В этот же ряд, по словам Райхельгауза, нужно поставить и Захарова, который продемонстрировал высочайший уровень мастерства в спектаклях, фильмах и учениках.

«Марк Захаров» — отдельное понятие русской культуры, которое относится к кино, театру, педагогике и гражданскому существованию, подчеркнул Райхельгауз.

Захаров умер утром 28 сентября. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двухсторонней пневмонии. Директор театра «Ленком» подтвердил, что режиссер скончался в результате повторного воспаления легких.