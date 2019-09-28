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Ректор института имени Щукина рассказал о роли Марка Захарова в подъеме театра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Народный артист России, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев прокомментировал смерть режиссера Марка Захарова, отметив, что он долгие годы держал театр на подъеме.

«Ушла наиярчайшая личность, которая держала театр долгие годы на таком подъеме, что туда хотелось и попасть в качестве зрителя, и стать членом труппы... Становится очень грустно... Опять говорим: уходят могиканы-могиканы! И так как Марк Анатольевич был учителем, мне бы хотелось, чтобы его начинания, его дело произрастало в его учениках. Чтобы они были настоящими, чтобы это всё продолжалось», — сказал он «Известиям».

Ректор отметил, что никому не дано избежать смерти, но воспринимать такие новости очень больно.

«Я всегда любил «Ленком», у нас училась дочь Захарова — Саша, а он с большим уважением относился к нашей школе, несмотря на то что сам преподавал в ГИТИСе, смотрел наших выпускников и принимал к себе в театр. И мне это было очень приятно», — добавил Князев.

Марк Захаров умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двухсторонней пневмонии.

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