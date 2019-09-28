Директор «Ленкома» назвал причину смерти Марка Захарова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер назвал причину смерти худрука театра, народного артиста СССР Марка Захарова. Как сообщил Варшавер в субботу, 28 сентября, режиссер умер от повторного воспаления легких.

«Последние 10 дней Марк Анатольевич Захаров находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Причиной смерти стало повторное воспаление легких», — цитирует Варшавера ТАСС.

Директор театра отметил, что многие актеры еще не знают о постигнувшей «Ленком» утрате, поскольку большая часть труппы находится на гастролях в Санкт-Петербурге.

Ранее 28 сентября источник сообщил о том, что причиной смерти Захарова стала остановка сердца на фоне двусторонней пневмонии.

Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни. В августе Захаров был госпитализирован с воспалением легких. В начале сентября его выписали.