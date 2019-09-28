Актер «Ленкома» рассказал о рабочих планах Марка Захарова

Народный артист России, актер театра «Ленком» Иван Агапов рассказал «Известиям» о том, как труппа театра переживает смерть своего худрука Марка Захарова. По его словам, в семье настоящее горе.

«Я узнал об этом несколько минут назад. Нахожусь в шоке. Что мне сказать про Марка Анатольевича? Великий режиссер, изумительный человек, любимый учитель, основатель театра... Для меня, как и для всего театра, это невероятное потрясение», — сказал актер.

Он рассказал, что в прошлом году режиссер репетировал спектакль по пьесе Владимира Сорокина «Капкан». В репетициях были задействованы Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Александра Захарова, Владимир Юматов, Александр Збруев, Антон Шагин. Агапов вспомнил, что в июне Захаров появился на «Хрустальном балу» в честь директора «Ленкома» Марка Варшавера.

«А в августе вдруг заболел воспалением легких и попал в больницу. В последний раз мы виделись с Марком Анатольевичем в конце сезона. На сбор труппы в сентябре он не пришел, хотя из больницы уже выписался и рвался в бой...» — отметил артист.

Он добавил, что не знает, состоится ли премьера «Капкана», намеченная на декабрь. По его словам, это решение примет дирекция театра.

Марк Захаров умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двусторонней пневмонии.